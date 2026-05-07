حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 5 نفر کشته شدند وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور، 5 نفر جان باختند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیل از شامگاه گذشته تا کنون مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در این حملات 5 نفر جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، از زمان آغاز حملات ارتش اسرائیل به لبنان از 2 مارس تاکنون، 2715 نفر کشته و 8353 نفر زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز و چندین منطقه در جنوب این کشور را اشغال کرد.

دولت لبنان نیز اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی در این مدت از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، پیش‌تر اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.

علیرغم تمدید آتش‌بس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد و حزب‌الله نیز به این حملات پاسخ می‌دهد.