حمله هوایی ارتش اسرائیل به مواضعی در جنوب لبنان ارتش اسرائیل در پی حملات موشکی حزب‌الله به شمال اسرائیل، مواضعی را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل در پی هدف قرار گرفتن منطقه «اشتولا» در شمال اسرائیل توسط راکت‌های حزب‌الله، حملات هوایی را به جنوب لبنان انجام داد.



در بیانیه صادر شده از سوی ارتش اسرائيل که تصاویر حملات هوایی نیز در آن به اشتراک گذاشته شده، ادعا شده است که علاوه بر سکوهایی که اشتولا را هدف قرار داده بودند، چندین سکوی دیگر که آماده پرتاب بودند نیز منهدم شدند.

این تنش در حالی رخ داد که مدتی پیش در جریان مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشینگتن، حزب‌الله در واکنش به آنچه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل خوانده بود، شمال این کشور را هدف قرار داد و آژیرهای خطر در منطقه اشتولا به صدا درآمد. ارتش اسرائیل مدعی شد که این راکت‌ها را رهگیری و منهدم کرده است.

- حملات اسرائیل به لبنان و وضعیت آتش‌بس



ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده و بخش‌های زیادی از جنوب این کشور را به اشغال درآورده است. بر اساس داده‌های دولت لبنان، تعداد آوارگان داخلی در این مدت از مرز 1 میلیون و 162 هزار نفر فراتر رفته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل به اجرا درآمده بود، برای مدت 3 هفته دیگر تمدید شده است.

