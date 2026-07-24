حمله هوایی ارتش اسرائیل به منازل مسکونی در غزه ارتش اسرائیل علیرغم توافق آتش‌بس، با انجام حملات هوایی جدید به مناطق مختلف نوار غزه، چندین خانه و واحد تجاری را بمباران کرد.