حمله هوایی ارتش اسرائیل به منازل مسکونی در غزه

24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
جنگندههای ارتش اسرائیل چندین خانه و تأسیسات تجاری را در مناطق مختلف نوار غزه هدف حملات هوایی قرار دادند که بر اثر آن تعدادی از غیرنظامیان زخمی شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، جنگندههای اسرائیلی یک خانه مسکونی را در محله الزیتون واقع در شهر غزه بمباران کردند.
در این گزارش آمده است که این حملات منجر به مصدومیت چند تن از شهروندان فلسطینی شده است.
همچنین مناطق دیگری از جمله بخشهای شمالی شهر غزه و منطقه الفالوجه نیز هدف موج جدیدی از حملات هوایی قرار گرفته و چند خانه در این مناطق ویران شدهاند.
در بخش مرکزی نوار غزه نیز جنگندههای اسرائیلی یک منزل مسکونی را در اردوگاه آوارگان البرایج و چندین واحد تجاری را در شهر غزه آماج حملات خود قرار دادند.
ارتش اسرائیل علیرغم توافق آتشبس که از 1 اکتبر 2025 اجرایی شد، همچنان به حملات خود در نوار غزه ادامه میدهد. از اکتبر 2023 تاکنون جان بیش از 73000 فلسطینی جان باختهاند.