حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن

Nazenin Alp
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروی هوافضای این نهاد نظامی در پاسخ به حملات موشکی ارتش ایالات متحده، عملیاتی موشکی را علیه اهداف مرتبط با آمریکا اجرا کرده است.
بر اساس این بیانیه، 12 فروند موشک بالستیک به سمت محل استقرار جنگندههای F-35، F-15 و F-16 ارتش آمریکا و همچنین برخی تاسیسات نظامی در پایگاه هوایی و مرکز کنترل «الازرق» شلیک شده است.
سپاه پاسداران در این اطلاعیه مدعی شده است که این حمله موشکی منجر به انهدام تاسیسات نظامی هدفگذاریشده و نابودی شماری از جنگندههای آمریکایی در این پایگاه شده است.
مقامات رسمی ایالات متحده هنوز واکنشی به این ادعا و میزان خسارات احتمالی نشان ندادهاند.