حمله مجدد هوایی اسرائیل به پل قاسمیه در جنوب لبنان

Safiye Karabacak
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل یکبار دیگر پل قاسمیه، یکی از مهمترین گذرگاهها میان جنوب و شمال لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده و به شکل کامل تخریب کرد.
این پل شهرهای صور و صیدا را به یکدیگر متصل میکرد و آخرین مسیر ارتباطی باقیمانده میان این دو منطقه محسوب میشد. این پل پیش از این نیز توسط یک پهپاد اسرائیلی هدف حمله قرار گرفته بود.
ارتش اسرائیل پیشتر در 22 مارس نیز پل قاسمیه را که یکی از گذرگاههای مهم ارتباطی میان جنوب و شمال لبنان به شمار میرود، بمباران کرده بود.
پل قاسمیه در مسیر ساحلی میان صیدا و صور و در نزدیکی محل اتصال رودخانه لیتانی به دریای مدیترانه قرار دارد و یکی از مهمترین پلهای این محور ارتباطی به شمار میرود.