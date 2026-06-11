ارتش اسرائیل از شلیک چندین راکت از خاک لبنان به سمت مناطق شمالی و فعال شدن آژیرهای هشدار خبر داد.

حمله راکتی از لبنان به شمال اسرائیل ارتش اسرائیل از شلیک چندین راکت از خاک لبنان به سمت مناطق شمالی و فعال شدن آژیرهای هشدار خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چندین فروند راکت از خاک لبنان به سمت برخی مناطق مسکونی در شمال اسرائیل شلیک شده است.

در همین راستا، فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل نیز گزارش داد که در پی این حملات، آژیرهای هشدار در چندین شهرک و منطقه مسکونی در «الجلیل علیا» (شمال اسرائیل) به صدا درآمده‌اند.

بر اساس بیانیه صادره، ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که دو فروند راکت در نزدیکی محل استقرار نیروهای این کشور در جنوب لبنان فرود آمده است. در پی این حادثه، در چندین منطقه در شمال اسرائیل وضعیت هشدار اعلام شد.

