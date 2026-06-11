حمله راکتی از لبنان به شمال اسرائیل

11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که چندین فروند راکت از خاک لبنان به سمت برخی مناطق مسکونی در شمال اسرائیل شلیک شده است.
در همین راستا، فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل نیز گزارش داد که در پی این حملات، آژیرهای هشدار در چندین شهرک و منطقه مسکونی در «الجلیل علیا» (شمال اسرائیل) به صدا درآمدهاند.
بر اساس بیانیه صادره، ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که دو فروند راکت در نزدیکی محل استقرار نیروهای این کشور در جنوب لبنان فرود آمده است. در پی این حادثه، در چندین منطقه در شمال اسرائیل وضعیت هشدار اعلام شد.