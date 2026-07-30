30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در پی حمله ارتش اسرائیل به چادر محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه، دستکم 3 فلسطینی از جمله یک دختر بچه جان باختند و شماری دیگر مجروح شدند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی فلسطین، بالگردهای اسرائیلی چادر محل اقامت خانواده البلاوی را در نزدیکی غرب خانیونس هدف قرار دادند.
در این حمله دستکم 3 فلسطینی، از جمله یک دختر بچه، جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح شدند.
شاهدان عینی اعلام کردند این حمله در منطقهای که محل تجمع گسترده آوارگان فلسطینی است، موجب ایجاد وحشت و هراس میان غیرنظامیان شده است.