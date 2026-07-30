در حمله بالگردهای ارتش اسرائیل به چادر محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه، دست‌کم 3 فلسطینی از جمله یک دختر بچه جان باختند.

حمله اسرائیل به چادر آوارگان در خان‌یونس؛ 3 کشته در حمله بالگردهای ارتش اسرائیل به چادر محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه، دست‌کم 3 فلسطینی از جمله یک دختر بچه جان باختند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در پی حمله ارتش اسرائیل به چادر محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، دست‌کم 3 فلسطینی از جمله یک دختر بچه جان باختند و شماری دیگر مجروح شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی فلسطین، بالگردهای اسرائیلی چادر محل اقامت خانواده البلاوی را در نزدیکی غرب خان‌یونس هدف قرار دادند.

در این حمله دست‌کم 3 فلسطینی، از جمله یک دختر بچه، جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند این حمله در منطقه‌ای که محل تجمع گسترده آوارگان فلسطینی است، موجب ایجاد وحشت و هراس میان غیرنظامیان شده است.