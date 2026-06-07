در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به محل اسکان آوارگان فلسطینی در اردوگاه الجوازات در غزه، 8 نفر جان باختند و 10 تن دیگر از جمله کودکان زخمی شدند.

حمله اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه 8 کشته به جا گذاشت در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به محل اسکان آوارگان فلسطینی در اردوگاه الجوازات در غزه، 8 نفر جان باختند و 10 تن دیگر از جمله کودکان زخمی شدند.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس برقرارشده از اکتبر 2025، همچنان به حملات خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهد.

در حمله ارتش اسرائیل به چادرهای آوارگان فلسطینی در شهر غزه، دست‌کم 8 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، یک پهپاد اسرائیلی چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی در اردوگاه «الجوازات» در غزه را هدف قرار داد.

در این حمله، علاوه بر تخریب چندین چادر در اطراف محل انفجار، 8 فلسطینی جان باختند و 10 تن دیگر از جمله چند کودک زخمی شدند.

طبق آمار منتشر شده، شمار قربانیان حملات اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون به 951 کشته و 2 هزار و 984 زخمی رسیده است.