Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
در حمله ارتش اسرائیل به یک مقر پلیس در شهر خانیونس در نوار غزه، دستکم 4 فلسطینی جان باخته و بیش از 10 تن دیگر را مجروح شدند.
بر اساس بیانیه کتبی جمعیت هلالاحمر فلسطین، نیروهای اسرائیل، منطقه المواصی در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.
در این حمله، طبق آمار اولیه، 4 نفر جان باخته و دستکم 10 تن زخمی شدند.
اداره کل امنیت نوار غزه اعلام کرد که در این حمله، یک مرکز پلیس در منطقه المواصی در خانیونس هدف قرار گرفته است.
در این اظهارات، به کشته و زخمی شدن شمار زیادی اشاره شده، اما رقم دقیقی اعلام نشده است.
با وجود آتشبس برقرار شده در نوار غزه از 10 اکتبر 2025، ارتش اسرائیل تقریبا هر روز حملات خود به این منطقه را ادامه میدهد.