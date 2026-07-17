حمله اسرائیل به مراسم خاکسپاری در نوار غزه

Mehmet Nuri Uçar
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
در حمله ارتش اسرائیل به فلسطینیهایی که برای مراسم خاکسپاری در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه جمع شده بودند، 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.
به گفته منابع محلی، زخمیشدگان به بیمارستان عوده منتقل شدند. گفته میشود که حال برخی از آنها وخیم است.
حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه در طول روز ادامه یافت.
به گفته منابع بیمارستانی در غزه، تعداد فلسطینیهایی که در حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه از صبح امروز کشته شدهاند به 14 نفر و تعداد مجروحان به 37 نفر رسیده است.