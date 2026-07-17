در حمله ارتش اسرائیل به فلسطینی‌هایی که برای مراسم خاکسپاری در مرکز نوار غزه جمع شده بودند، 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

حمله اسرائیل به مراسم خاکسپاری در نوار غزه در حمله ارتش اسرائیل به فلسطینی‌هایی که برای مراسم خاکسپاری در مرکز نوار غزه جمع شده بودند، 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

در حمله ارتش اسرائیل به فلسطینی‌هایی که برای مراسم خاکسپاری در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه جمع شده بودند، 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

به گفته منابع محلی، زخمی‌‌شدگان به بیمارستان عوده منتقل شدند. گفته می‌شود که حال برخی از آنها وخیم است.

حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه در طول روز ادامه یافت.

به گفته منابع بیمارستانی در غزه، تعداد فلسطینی‌هایی که در حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه از صبح امروز کشته شده‌اند به 14 نفر و تعداد مجروحان به 37 نفر رسیده است.