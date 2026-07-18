در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به غیرنظامیان در جنوب شهر غزه، 3 فلسطینی کشته و شمار زیادی زخمی شدند.

حمله اسرائیل به غیرنظامیان در غزه؛ 3 فلسطینی کشته شدند در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به غیرنظامیان در جنوب شهر غزه، 3 فلسطینی کشته و شمار زیادی زخمی شدند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به محل تجمع غیرنظامیان در محله زیتون، در جنوب شهر غزه، 3 فلسطینی کشته و شمار زیادی زخمی شدند.

به گفته منابع بیمارستانی، یک پهپاد اسرائیلی فلسطینیان تجمع‌کرده در نزدیکی چهارراه «دوله» در محله زیتون را هدف قرار داد. زخمی‌ها به بیمارستان الاهلی باپتیست در شهر غزه منتقل شدند.

ارتش اسرائیل همچنین با پهپاد به اردوگاه مدرسه زهرا در محله شجاعیه، محل اسکان آوارگان فلسطینی نیز حمله کرد که در پی آن یک نفر زخمی شد.

منابع محلی نیز از تیراندازی متناوب نیروهای اسرائیلی با مسلسل در نزدیکی منطقه موسوم به «خط زرد» در شرق دیرالبلح خبر می‌دهند. حملات و دیگر موارد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل در نوار غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان با وجود توافقی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده، همچنان ادامه دارد.