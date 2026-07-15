Safiye Karabacak
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در حمله هوایی ارتش اسرائیل به خانهای در شهر دیرالبح در مرکز نوار غزه، یک زوج فلسطینی و دختر شش ساله آنها جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، در این حمله، عمر ابوقاسم 33 ساله، همسرش اسما ابوقاسم و دختر 6 ساله آنها، حبیبه کشته شدند. سامی، پسر چهار ساله این خانواده نیز مجروح شده است.
تصاویر منتشر شده مربوط به لحظه در آغوش گرفتن نزدیکان از سوی سامی کوچک که پدر و مادرش را از دست داده، واکنشبرانگیز شد.
همزمان، توپخانه اسرائیل نیز مناطقی در شمالشرق اردوگاه آوارگان البریج را هدف قرار داد و گزارشها از ادامه حملات در اطراف این اردوگاه حکایت دارد. همچنین اعلام شده که ارتش اسرائیل در منطقه قیزانالنجار در خانیونس، در جنوب نوار غزه، عملیات تخریب گسترده ای انجام داده و در نزدیکی چهارراه بنیسهیلا در شرق این شهر نیز حمله هوایی صورت گرفته است.
ارتش اسرائیل با وجود آتشبسی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده، تقریبا هر روز حملاتی را به نوار غزه ترتیب میدهد.