حمله اسرائیل به جنوب لبنان 4 کشته برجای گذاشت منابع لبنانی اعلام کردند در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهرک المروانیه در جنوب لبنان 4 نفر کشته شدند.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهرک المروانیه در جنوب لبنان، 4 نفر جان خود را از دست دادند.

این حمله تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ترامپ اعلام کرده بود اسرائیل و حزب‌الله بر سر «عدم حمله به یکدیگر» به توافق رسیده‌اند.

پیش از این، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده بود که به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، به ارتش دستور داده حملات هوایی علیه منطقه ضاحیه در جنوب بیروت انجام دهد.

در همین حال، ایران نیز به دلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تبادل پیام‌های خود با آمریکا از طریق میانجی‌ها را متوقف کرده بود.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که حملات برنامه‌ریزی‌شده به ضاحیه بیروت در آخرین لحظات و با مداخله آمریکا متوقف شده است.

ترامپ نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که با اسرائیل و حزب‌الله گفت‌وگو شده و دو طرف بر سر عدم حمله به یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

