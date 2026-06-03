وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک آمبولانس در شهرک شحور در جنوب این کشور، دو امدادگر جان باختند و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.

حمله اسرائیل به آمبولانس در جنوب لبنان؛ 2 امدادگر کشته شدند وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک آمبولانس در شهرک شحور در جنوب این کشور، دو امدادگر جان باختند و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو



وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش اسرائیل یک آمبولانس را در شهرک شحور از توابع شهر صور در جنوب لبنان هدف حمله هوایی قرار داد که در نتیجه آن دو نیروی امدادی کشته و یک امدادگر دیگر به شدت زخمی شد.

در این بیانیه، هدف قرار دادن کارکنان و خودروهای امدادی نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی توصیف و از نهادهای بین‌المللی خواسته شد برای توقف حملات علیه کادر درمان و امدادگران اقدام کنند.

از سوی دیگر، ارتش لبنان نیز اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی خودروی نظامی این کشور را در جاده دیرالزهرانی-النبطیه هدف قرار داده که در پی آن یک افسر و یک سرباز زخمی شدند.

با این حملات، شمار قربانیان حملات امروز اسرائیل به مناطق مختلف لبنان به 9 نفر افزایش یافته است.