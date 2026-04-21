Hamdi Yıldız
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در حمله شهرکنشینان اسرائیلی به یک دبیرستان پسرانه در روستای المغیّر در شرق کرانه باختری اشغالی، دو فلسطینی از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، شهرکنشینان اسرائیلی به یک مدرسه در روستای المغیّر حمله کردند.
جمعیت هلال احمر فلسطین نیز در بیانیهای اعلام کرد که در نتیجه این حمله، یک دانشآموز 13 ساله و یک مرد 32 ساله جان باختند.
در این بیانیه آمده است که در جریان این حمله که توسط شهرکنشینان مسلح اسرائیلی انجام شد، چهار نفر دیگر نیز با گلوله جنگی زخمی شدند.