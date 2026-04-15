حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 5 کشته در منطقه انصاریه

Mahmut Geldi
15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل حملات خود به مناطق مسکونی در جنوب لبنان را ادامه میدهد.
در این گزارش آمده است که در حمله هوایی اسرائیل به شهرک «انصاریه» در نزدیکی صیدا، 5 نفر جان باختنهاند.
همچنین اشاره شده که شهرک «القلیله» در جنوب شهر صور نیز هدف بمباران هوایی قرار گرفته است.
طبق این گزارش، ارتش اسرائیل از ساعات صبح، منطقه «بنت جبیل» در جنوب لبنان را با گلولهباران توپخانهای هدف قرار داده است.
همچنین در شهرک «حانين» در جنوب لبنان، برخی خانهها توسط ارتش اسرائیل با مواد منفجره تخریب شده و جنگندههای اسرائیلی نیز شهرک «المجادل» را بمباران کردهاند.
در ادامه گزارش آمده است که ارتش اسرائیل در ساعات شب نیز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داده است.