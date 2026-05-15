حملات هوایی ارتش اسرائیل به شهرک‌های جنوب لبنان ارتش اسرائیل از ساعات شب گذشته مناطق و شهرک‌هایی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

استانبول/ محمود گیلدی/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان حملات ارتش اسرائیل از شب گذشته تا ساعات صبح امروز به شهرک‌های توابع شهرهای صور و نبطیه در جنوب این کشور تداوم داشته است.

در این گزارش آمده است که جنگنده‌های ارتش اسرائیل شهرک‌های قانا، القلیله، السلطانیه، تبنین، شحور و دبل از توابع شهر صور را بمباران کردند.



همچنین ارتش اسرائیل یک خانه را در شهر صور با پهپاد هدف قرار داد که در پی آن، در خانه مذکور آتش‌سوزی رخ داده و چند نفر مجروح شدند.



روستاهای شهرستان بنت جبیل از توابع شهر نبطیه نیز هدف حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

حملات اسرائیل به لبنان و آتش‌بس

ارتش اسرائیل در تاریخ 2 مارس حملات هوایی شدیدی را به لبنان آغاز و بسیاری از شهرک‌ها در جنوب این کشور را اشغال کرد.



دولت لبنان اعلام کرده است که در این مدت شمار آوارگان در این کشور از مرز 1 میلیون نفر عبور کرده است.



وزارت بهداشت لبنان نیز گزارش داد که از 2 مارس تاکنون در پی حملات اسرائیل، حدود 2900 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بیانیه 24 آوریل خود اعلام کرد که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.



با وجود این آتش‌بس، ارتش اسرائیل به حملات و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و در مقابل، حزب‌الله نیز به دلیل نقض آتش‌بس، نظامیان اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.

