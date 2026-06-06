سپاه پاسداران از هدف قرار دادن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نام‌های علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین در پاسخ به حملات تازه این کشور خبر داد.

حملات سپاه پاسداران به پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین سپاه پاسداران از هدف قرار دادن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نام‌های علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین در پاسخ به حملات تازه این کشور خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نام‌های علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در پاسخ به حملات تازه ارتش ایالات متحده خبر داد.

به گزارش «سپاه‌ نیوز»، در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است: «ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش‌ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورهای متخلف به عقب برگشتند.»

در ادامه بیانیه فوق تصریح شده است: به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند.

در این بیانیه اعلام شده است: در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نامهای علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.

سپاه پاسداران در بیانیه فوق به آمریکا اخطار داد «در صورت تکرار این شرارت‌ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.»