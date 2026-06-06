منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حملات هوایی جدید اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان، دست‌کم هفت نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان 7 کشته به جا گذاشت منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حملات هوایی جدید اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان، دست‌کم هفت نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حملات هوایی جدید اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان در اطراف شهر صیدا و نبطیه، دست‌کم هفت نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی منطقه السکسکیه در حومه شهر صیدا را هدف قرار دادند. بر اساس آمار اولیه، در این حمله شش نفر جان باخته و چهار نفر نیز زخمی شدند.

همزمان، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در بزرگراه منطقه دیر الزهرانی در حومه شهر نبطیه هدف قرار داد که طی آن یک نفر دیگر کشته شد.

این حملات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ارتش لبنان اعلام کرد یک خودروی نظامی این کشور در جاده حردالی در استان نبطیه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته و طی آن دو نظامی، از جمله یک سرتیپ ارتش جان باخته‌اند.

ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز کرده و هم‌زمان چندین منطقه در جنوب این کشور را به اشغال خود درآورده است. دولت لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود که در این حملات بیش از یک میلیون نفر در این کشور آواره شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان در آخرین آمار خود اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل در دوم مارس تاکنون، 3 هزار و 558 نفر در این کشور جان باخته‌اند.