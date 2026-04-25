حملات اسرائیل به مناطق غیراشغالی لبنان علی‌رغم توافق آتش‌بس ارتش اسرائیل با نقض توافق آتش‌بس، مناطقی در جنوب لبنان که خارج از محدوده اشغال هستند را هدف حملات قرار داد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علی‌رغم اجرای توافق آتش‌بس، به حملات خود علیه مناطقی در جنوب لبنان که خارج از مناطق تحت اشغال این کشور قرار دارند، ادامه می‌دهد.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل مناطق «قنطره»، «قصیر»، «وادی حسن»، «یحمر شقیف» و «حول» در جنوب این کشور را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

همچنین گزارش شده است که یک پهپاد اسرائیلی در شهرک «یحمر شقیف» یک موتورسیکلت را هدف قرار داده و در شهرک اشغالی «خیام» نیز عملیات تخریب منازل با استفاده از مواد منفجره همچنان ادامه دارد.

همزمان، پهپادهای اسرائیلی از ساعات اولیه صبح امروز در ارتفاع پایین بر فراز بیروت، پایتخت لبنان، به پرواز درآمده‌اند.

شایان ذکر است ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که منجر به آوارگی بیش از 1 میلیون و 162هزار نفر شده است.

آتش‌بس موقت 10 روزه که از 17 آوریل آغاز شده بود، اخیراً با اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مدت 3 هفته دیگر تمدید شده است.