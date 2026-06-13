حملات اسرائیل به جنوب لبنان دو کشته برجای گذاشت

Ethem Emre Özcan
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
در پی حملات هوایی و پهپادی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، از جمله شهرستان جزین، دو نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در حمله به شهرک ریحان، علی بدی، دهیار این منطقه جان باخت. همچنین یکی از کارکنان شرکت برق نیز هنگام آبیاری زمین کشاورزی در نزدیکی منزلش بر اثر حمله پهپادی زخمی شد.
جنگندهها و پهپادهای اسرائیل مناطق ریحان، کفرحونه، سجید، سریره و قطرانی در شهرستان جزین را هدف قرار دادند. مناطقی در صور و نبطیه نیز با حملات توپخانهای و پهپادی مواجه شدند.
پیشتر نیز در حمله یک پهپاد اسرائیل به گورستان شهرک معرکه در شهرستان صور، یک نفر کشته شده بود و به این ترتیب شمار جانباختگان حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان به دو نفر رسید.
این حملات با وجود آتشبسی انجام شد که از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه برای 45 روز دیگر تمدید شده بود.