Ethem Emre Özcan
20 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئن 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با وجود برقراری آتشبس، شب گذشته مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی، پهپادی و توپخانهای قرار داد که در نتیجه آن دستکم 5 نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگندههای اسرائیلی طی شب گذشته، مناطقی در استان نبطیه، از جمله نبطیهالفوقا، نمیریه، شوقین، حبوش، کفرجوز، عربصالیم، زبدین، سجید، محمودیه و دیرالزهرانی را بمباران کردند.
در حمله به عربصالیم سه نفر و در حمله به دیرالزهرانی یک نفر کشته شدند. همچنین حمله پهپادی اسرائیل به یک موتورسیکلت در ورودی شهرک دویر، جان یک نفر دیگر را گرفت. توپخانه ارتش اسرائیل نیز بامداد اطراف مرکز شهر نبطیه را هدف قرار داد.
این حملات در حالی ادامه دارد که ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات با میانجیگری پاکستان، بر سر توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفتوگو به توافق رسیدهاند. «توافق اسلامآباد» که شامل پایان جنگ در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران است، پس از امضای دیجیتال روسای جمهوری ایران و آمریکا به اجرا درآمد.
اسرائیل از دوم مارس حملات گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده و بخشهایی از جنوب این کشور را اشغال کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که از آغاز این حملات تاکنون سه هزار و 980 نفر کشته شدهاند و شمار آوارگان نیز از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
با وجود چند مرحله تمدید آتشبس با میانجیگری آمریکا، حملات اسرائیل ادامه یافته است. گزارشهای رسانههای اسرائیلی حاکی از آن است که پس از توافق ایران و آمریکا، آتشبس تازهای میان اسرائیل و حزبالله به اجرا درآمده، اما حزبالله پیشتر شروط مطرحشده برای آتشبس را رد کرده بود.