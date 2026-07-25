25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دولت یمن با حمایت از حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثیها، اعلام کرد که این عملیات در چارچوب تلاشهای مشترک برای مقابله با تروریسم و با هدف جلوگیری از حملات به کشتیهای غیرنظامی انجام شده است.
در بیانیه دولت یمن آمده است که حوثیها با حمله به کشتیهای تجاری در دریای سرخ، تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش را تضعیف کرده و این کشور را وارد درگیریهایی میکنند که ارتباطی با منافع مردم یمن ندارد.
دولت یمن همچنین تأکید کرد حملات ائتلاف تنها اهداف نظامی حوثیها را هدف قرار داده و بنادر این کشور، از جمله بنادر تحت کنترل حوثیها، همچنان برای تردد کشتیهای تجاری باز هستند.
در این بیانیه، حوثیها متهم شدند که برای پیشبرد اهداف ایران، از دریای سرخ و تنگه بابالمندب بهعنوان اهرم فشار علیه کشورهای منطقه و جامعه جهانی استفاده میکنند. دولت یمن همچنین از جامعه بینالمللی خواست موضعی قاطع در برابر اقدامات حوثیها اتخاذ کند.