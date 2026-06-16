حماس: ممنوعیت «Palestine Action» تلاشی برای سرکوب حامیان فلسطین است

16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
جنبش حماس اعلام کرد تصمیم اتخاذشده درباره گروه گروه "اقدام فلسطین" «Palestine Action» در انگلیس، تصمیمی سیاسی و ناشی از فشار گروههای صهیونیستی بوده است.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که دادگاه تجدیدنظر انگلیس قانونی بودن ممنوعیت فعالیت گروه «"اقدام فلسطین" را تایید کرد.
در بیانیه حماس آمده است که این تصمیم با هدف مرعوب کردن و سرکوب هرگونه فعالیتی اتخاذ شده که از حقوق فلسطینیان حمایت میکند و اقدامات ارتش اسرائیل در نوار غزه را که حماس از آن با عنوان «نسلکشی» یاد میکند، محکوم میسازد.
حماس همچنین این حکم را تلاشی ناامیدانه برای خاموش کردن صداهای مخالف همدستی دولتهای خود با «اسرائیل فاشیست» علیه ملت فلسطین دانست.
در این بیانیه از مردم جهان، بهویژه شهروندان کشورهای اروپایی، خواسته شده است در برابر تلاشها برای خاموش کردن صدای حامیان فلسطین تسلیم نشوند و کارزارهای گسترده تحریم علیه اسرائیل و حامیان آن را آغاز کنند.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس روز گذشته حکم داده بود که ممنوعیت گروه «Palestine Action» که به دلیل اقدامات اعتراضی علیه شرکتهای همکار با اسرائیل شناخته میشود و سال گذشته در فهرست گروههای ممنوعه قرار گرفته بود، مطابق قانون است.
پس از صدور این حکم، تجمع اعتراضی در برابر ساختمان دادگاه تجدیدنظر انگلیس (Royal Courts of Justice) برگزار شد و پلیس با مداخله در این تجمع، شمار زیادی از معترضان را بازداشت کرد.