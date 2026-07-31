31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد این جنبش با توافق جامع آتشبس، شامل عقبنشینی اسرائیل از غزه، بازسازی منطقه، استقرار یک نیروی بینالمللی و واگذاری امور به کمیته ملی موافقت کرده است.
حمد با بیان اینکه توافق غزه شامل تفاهم بر سر اصول کلی است، افزود: در مرحله بعد دور تازهای از مذاکرات برای تعیین سازوکارهای اجرایی و جدول زمانی توافق برگزار خواهد شد.
این مقام حماس با یادآوری اینکه این بسته جامع شامل عقبنشینی اسرائیل، بازسازی غزه، استقرار نیروی بینالمللی و آغاز به کار کمیته ملی است، گفت: اگر اسرائیل به تعهدات خود در توافق غزه عمل نکند، ما نیز به تعهدات خود عمل نخواهیم کرد. تا زمانی که اجرای مرحله قبلی بهطور کامل پایان نیافته باشد، به هیچ وجه وارد مرحله بعد نخواهیم شد.
حمد تاکید کرد که اجرای ترتیبات مربوط به سلاحها منوط به اجرای مرحله نخست توافق آتشبس از سوی اسرائیل، عقبنشینی آن از غزه، آغاز به کار کمیته ملی، استقرار نیروی بینالمللی و منحلشدن گروههای مسلح غیرقانونی است.
وی افزود که توافق، وضعیت سلاحهای سنگین را نیز روشن کرده و بر اساس آن، پس از اجرای تعهدات اسرائیل، این سلاحها تحت مسئولیت کمیته ملی فلسطین انبار خواهند شد. عضو دفتر سیاسی حماس همچنین گفت که این توافق، تشکیل یک کمیته بینالمللی را برای نظارت مستمر بر روند اجرا پیشبینی کرده است.