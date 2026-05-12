نیروهای حشدالشعبی عراق از آغاز عملیات نظامی با عنوان «تحکیم حاکمیت» در صحرای نجف و کربلا با هدف تأمین امنیت مسیرهای راهبردی و اجرای عملیات پاکسازی خبر دادند.

حشدالشعبی عراق در صحرای نجف و کربلا عملیات نظامی آغاز کرد نیروهای حشدالشعبی عراق از آغاز عملیات نظامی با عنوان «تحکیم حاکمیت» در صحرای نجف و کربلا با هدف تأمین امنیت مسیرهای راهبردی و اجرای عملیات پاکسازی خبر دادند.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو



خبرگزاری رسمی عراق «INA» به نقل از علی الحمدانی، فرمانده ستاد عملیات فرات مرکزی حشد الشعبی، اعلام کرد عملیات «تحکیم حاکمیت» در چهار محور در صحرای نجف و کربلا آغاز شده است.

الحمدانی هدف این عملیات را تأمین امنیت جاده ارتباطی میان کربلا و منطقه نخیب عنوان کرد و گفت این اقدام به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با هماهنگی ستاد کل ارتش انجام می‌شود.

وی افزود فرماندهی عملیات فرات مرکزی حشدالشعبی، فرماندهی عملیات کربلا، فرماندهی عملیات الانبار و تیپ دوم حشدالشعبی در این عملیات مشارکت دارند.

به گفته الحمدانی، نیروهای مشارکت‌ کننده بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌ شده و با «سطح بالایی از حرفه‌ای‌گری» عملیات جست‌وجو و پاکسازی را تا عمق 70 کیلومتری انجام می‌دهند.

این تحرکات امنیتی پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها درباره احتمال وجود تأسیسات مخفی نظامی یا لجستیکی اسرائیل در صحرای نخیب، که گفته می‌شود در جریان جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مورد توجه قرار گرفته است.

حشدالشعبی مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح عمدتاً مورد حمایت ایران است که برای مقابله با گروه تروریستی داعش تشکیل شد و در سال 2016 از سوی دولت عراق رسمیت یافت.