جنبش «جهاد اسلامی» اخبار توافق میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل را تکذیب کرد جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر توافق میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل صحت ندارد.

فلسطین/ خبرگزاری آنادولو

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره توافق میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل منعکس‌کننده واقعیت نیست و این جنبش نسبت به شکل کنونی آن ملاحظاتی دارد.

در بیانیه سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تصریح شده است که اخبار اعلام شده در خصوص دستیابی به توافق میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل دقیق و درست نیست.

در این بیانیه آمده است: «اطلاعات اعلام شده در رسانه‌ها مبنی بر دستیابی به توافق میان گروه‌های (فلسطینی) و دشمن (اسرائیل) صحت ندارد. ما نسبت به شکل کنونی آن ملاحظاتی داریم.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود: «هیئت صلح امروز به یک توافق تاریخی دست یافت تا حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه به طور کامل خلع سلاح شوند.»

ترامپ همچنین خاطرنشان کرده بود که پس از تکمیل روند خلع سلاح، اسرائیل از غزه عقب‌نشینی خواهد کرد.

