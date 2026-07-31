31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
فلسطین/ خبرگزاری آنادولو
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد اخبار منتشر شده در رسانهها درباره توافق میان گروههای فلسطینی و اسرائیل منعکسکننده واقعیت نیست و این جنبش نسبت به شکل کنونی آن ملاحظاتی دارد.
در بیانیه سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تصریح شده است که اخبار اعلام شده در خصوص دستیابی به توافق میان گروههای فلسطینی و اسرائیل دقیق و درست نیست.
در این بیانیه آمده است: «اطلاعات اعلام شده در رسانهها مبنی بر دستیابی به توافق میان گروههای (فلسطینی) و دشمن (اسرائیل) صحت ندارد. ما نسبت به شکل کنونی آن ملاحظاتی داریم.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرده بود: «هیئت صلح امروز به یک توافق تاریخی دست یافت تا حماس و تمامی گروههای مسلح دیگر در غزه به طور کامل خلع سلاح شوند.»
ترامپ همچنین خاطرنشان کرده بود که پس از تکمیل روند خلع سلاح، اسرائیل از غزه عقبنشینی خواهد کرد.