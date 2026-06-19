ارتش اسرائیل جزئیات حمله پهپادی حزب‌الله به یک تانک در جنوب لبنان و کشته شدن4 نظامی خود از جمله فرمانده گردان 52 را تایید کرد.

جزئیات کشته شدن فرمانده گردان 52 ارتش اسرائیل در حمله پهپادی حزب‌الله ارتش اسرائیل جزئیات حمله پهپادی حزب‌الله به یک تانک در جنوب لبنان و کشته شدن4 نظامی خود از جمله فرمانده گردان 52 را تایید کرد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

بیانیه رسمی ارتش اسرائیل ابعاد جدیدی از حمله پهپادی شب گذشته حزب‌الله به مواضع نیروهای زرهی این کشور در مناطق مرزی لبنان را روشن کرد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که 4 نظامی این کشور از جمله یک فرمانده بلندپایه گردان، در پی حمله پهپادی حزب‌الله در جنوب لبنان کشته شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای حزب‌الله نیمه‌شب گذشته با یک فروند پهپاد، یک دستگاه تانک ارتش اسرائیل را در نزدیکی شهرک «کفرتبنیت» و تپه «علی طاهر» در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در پی این حمله، ۴ نظامی اسرائیلی از جمله فرمانده گردان 52 ارتش اسرائیل جان خود را از دست دادند.

از سوی دیگر، جنبش حزب‌الله لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد گروهی از نظامیان ارتش اسرائیل را که قصد نفوذ به تپه‌های استراتژیک و مهم «علی طاهر» در استان نبطیه واقع در جنوب لبنان را داشتند، به دقت هدف قرار داده و عملیات نفوذ آن‌ها را ناکام گذاشته است.