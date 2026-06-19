Burak Dağ
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
بیانیه رسمی ارتش اسرائیل ابعاد جدیدی از حمله پهپادی شب گذشته حزبالله به مواضع نیروهای زرهی این کشور در مناطق مرزی لبنان را روشن کرد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای رسمی اعلام کرد که 4 نظامی این کشور از جمله یک فرمانده بلندپایه گردان، در پی حمله پهپادی حزبالله در جنوب لبنان کشته شدهاند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای حزبالله نیمهشب گذشته با یک فروند پهپاد، یک دستگاه تانک ارتش اسرائیل را در نزدیکی شهرک «کفرتبنیت» و تپه «علی طاهر» در جنوب لبنان هدف قرار دادند. در پی این حمله، ۴ نظامی اسرائیلی از جمله فرمانده گردان 52 ارتش اسرائیل جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر، جنبش حزبالله لبنان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد گروهی از نظامیان ارتش اسرائیل را که قصد نفوذ به تپههای استراتژیک و مهم «علی طاهر» در استان نبطیه واقع در جنوب لبنان را داشتند، به دقت هدف قرار داده و عملیات نفوذ آنها را ناکام گذاشته است.