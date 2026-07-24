24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از ابتدای سال 2026 تاکنون، 86 فلسطینی بر اثر تیراندازی در کرانه باختری جان باختهاند که 21 مورد از این حملات توسط شهرکنشینان انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، تیراندازیهای هدفمند و خشونتهای اعمالشده در مناطق مختلف کرانه باختری منجر به افزایش آمار تلفات انسانی شده است.
از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، روند بازداشتها، یورشهای نظامی و حملات علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی بهطور چشمگیری شدت یافته است.