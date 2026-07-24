وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از ابتدای سال 2026 تاکنون، 86 فلسطینی در پی تیراندازی‌های ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری جان خود را از دست داده‌اند.

جان‌باختن 86 فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای سال 2026 وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از ابتدای سال 2026 تاکنون، 86 فلسطینی در پی تیراندازی‌های ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری جان خود را از دست داده‌اند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال 2026 تاکنون، 86 فلسطینی بر اثر تیراندازی در کرانه باختری جان باخته‌اند که 21 مورد از این حملات توسط شهرک‌نشینان انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، تیراندازی‌های هدفمند و خشونت‌های اعمال‌شده در مناطق مختلف کرانه باختری منجر به افزایش آمار تلفات انسانی شده است.

از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، روند بازداشت‌ها، یورش‌های نظامی و حملات علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی به‌طور چشمگیری شدت یافته است.