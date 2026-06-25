Muhammet Nazım Taşcı, Faruk Hanedar
25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل پس از انتشار اخباری مبنی بر عقبنشینی از برخی مناطق در جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق، تاکید کرد که به حضور خود در مناطق اشغالی ادامه میدهد.
مقامات ارتش اسرائیل در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تصریح کردند که هیچ تغییری در موضع و استقرار نظامیان اسرائیل در مناطق اشغالی جنوب لبنان ایجاد نشده است.
در این اظهارات همچنین خاطرنشان شده است که ارتش اسرائیل همواره در راستای دستورات مقامات سیاسی این کشور عمل میکند و تغییری در شرایط میدانی رخ نداده است.