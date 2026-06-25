ارتش اسرائیل اعلام کرد به‌رغم اخبار منتشر شده درباره استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور، هیچ تغییری در مواضع نظامیان ایجاد نشده است.

تکذیب عقب‌نشینی؛ ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی جنوب لبنان می‌ماند ارتش اسرائیل اعلام کرد به‌رغم اخبار منتشر شده درباره استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور، هیچ تغییری در مواضع نظامیان ایجاد نشده است.

قدس / خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل پس از انتشار اخباری مبنی بر عقب‌نشینی از برخی مناطق در جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق، تاکید کرد که به حضور خود در مناطق اشغالی ادامه می‌دهد.



مقامات ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو تصریح کردند که هیچ تغییری در موضع و استقرار نظامیان اسرائیل در مناطق اشغالی جنوب لبنان ایجاد نشده است.

در این اظهارات همچنین خاطرنشان شده است که ارتش اسرائیل همواره در راستای دستورات مقامات سیاسی این کشور عمل می‌کند و تغییری در شرایط میدانی رخ نداده است.

