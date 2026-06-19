تلاش نتانیاهو برای کاهش تنش با واشنگتن در پی انتقاد از ترامپ

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

گزارش‌های منتشرشده از سوی تلویزیون دولتی اسرائیل (KAN) حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، تلاش می‌کند پیام‌هایی را جهت کاهش تنش در روابط با کاخ سفید ارسال کند و تأکید ورزد که اظهارات اخیر برخی اعضای کابینه، منعکس‌کننده مواضع رسمی وی نیست.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو تلاش کرده است تا به مقامات واشنگتن بفهماند مواضع انتقادی برخی وزیران اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی درباره توافق‌نامه آمریکا و ایران و همچنین شخص دونالد ترامپ، رویکرد شخصی او را بازتاب نمی‌دهد.



پیش از این نیز نتانیاهو در واکنش به اظهارات ایتامار بن‌گویر، وزیر تندروی امنیت ملی، تأکید کرده بود که «تصمیم‌گیرنده نهایی خودش است»؛ اما این بار به دلیل هدف قرار گرفتن مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، وضعیت به‌مراتب حساس‌تر شده است.

این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به شدت از مواضع برخی اعضای کابینه اسرائیل علیه ترامپ انتقاد کرد و یادآور شد بخش اعظم تسلیحات دفاعی اسرائیل با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین می‌شود. با این حال، وزیرانی چون بن‌گویر و بزالئل اسموتریچ به اظهارات ونس واکنش نشان داده و بر مواضع خود پافشاری کردند.

