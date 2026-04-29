تعطیل شدن 7 مدرسه ایرانی در امارات و کویت

Nazenin Alp
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش ایران اعلام کرد: در پی تحولات اخیر، 7 مدرسه ایرانی در امارات متحده عربی و کویت تعطیل شدهاند.
به گزارش رسانههای ایران، وی با بیان اینکه روند آموزش دانشآموزان متوقف نشده است، گفت: بخشی از دانشآموزان این مدارس تحت پوشش مدارس ایرانی در عمان و بخشی دیگر زیر نظر مدارس داخلی ایران، آموزشهای خود را بهصورت غیرحضوری دنبال میکنند.
فرهادی هدف از این اقدام را جلوگیری از هرگونه وقفه در روند تحصیل دانشآموزان عنوان کرد و افزود: آموزش مجازی با برنامهریزی دقیق ادامه دارد و زیرساختهای لازم برای برگزاری ارزیابیهای پایان سال نیز فراهم شده است.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش همچنین از اقدام دولت امارات در اخراج 2500 دانشآموز ایرانی انتقاد کرده و گفت: با هماهنگی انجامشده با دولت عمان، این دانشآموزان تا پایان سال تحصیلی در این کشور به تحصیل ادامه خواهند داد.
وی درباره وضعیت مدارس ایرانی در منطقه نیز اظهار داشت: در حال حاضر مدارس ایرانی در کشورهایی مانند کویت، عربستان و امارات بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند و سال تحصیلی جاری نیز به شکل مجازی به پایان خواهد رسید.