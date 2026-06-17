وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 16 نفر خبر داد.

تعداد کشته‌شدگان حملات اسرائیل به غزه از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون از مرز هزار نفر گذشت وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 73 هزار و 16 نفر خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیه‌ای، آخرین آمار مربوط به جان‌باختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.

طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 2 فلسطینی و 5 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشته‌شدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 73 هزار و 16 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 265 تن افزایش یافته است.

همچنین از زمان اجرای آتش‌بس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 1005 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته‌ و 3 هزار و 157 نفر نیز مجروح شده‌اند.

این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتش‌بس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.