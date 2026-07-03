Ömer Koparan
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
دمشق / خبرگزاری آنادولو
به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه، تعداد جان باختگان انفجار بمب دستساز که دیروز در یکی از شلوغ ترین نقاط دمشق رخ داد، به 10 نفر و مجروحان به 21 نفر افزایش یافت.
وزارت کشور سوریه روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد که یک بمب دستساز در کافهای نزدیک کاخ دادگستری در جاده منتهی به بازار تاریخی حمیدیه، یکی از شلوغترین مناطق دمشق، منفجر شده است.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند.