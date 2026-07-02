توافقنامه‌ تشکیل کمیته عالی مشترک لبنان و سوریه با هدف تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و امنیتی امضا شد.

تشکیل کمیته عالی مشترک لبنان و سوریه توافقنامه‌ تشکیل کمیته عالی مشترک لبنان و سوریه با هدف تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و امنیتی امضا شد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه که به لبنان سفر کرده، با نواف سلام، نخست وزیر این کشور در کاخ دولتی در بیروت دیدار و گفتگو کرد.

پس از این دیدار، توافقنامه‌ای بین دو کشور در مورد تشکیل کمیته عالی مشترک لبنان و سوریه امضا شد.

نواف سلام، نخست وزیر لبنان در نشست خبری مشترک، اظهار داشت: دیدار ما با وزیر امور خارجه سوریه با هدف تقویت همکاری در زمینه‌هایی مانند حمل و نقل، تجارت، تسهیل گذرگاه‌های مرزی و توسعه روابط دوجانبه، در راس آن اتصال شبکه برق بین لبنان و سوریه انجام می‌شود.

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت: این کمیته بستری مشترک برای همه وزارتخانه‌های مربوطه خواهد بود تا مشارکت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری را توسعه دهند و همچنین دامنه توافقات و همکاری بین دو کشور در زمینه امنیت را گسترش دهند.

او افزود: ما حملات اسرائیل علیه لبنان را رد می‌کنیم. ما همچنین تمام بمباران‌ها و آوارگی‌های اجباری اخیر که مردم لبنان را هدف قرار داده است، رد می‌کنیم. این موضع تزلزل‌ناپذیر ماست و ما همچنان به آن متعهد هستیم.

