با ادامه محاصره غزه توسط اسرائیل، هزاران فلسطینی آواره با بحران فزاینده آب و خطر گسترش بیماری‌های واگیردار مواجه شده‌اند.

تشدید بحران آب در غزه؛ هزاران آواره با خطر شیوع بیماری روبه‌رو هستند با ادامه محاصره غزه توسط اسرائیل، هزاران فلسطینی آواره با بحران فزاینده آب و خطر گسترش بیماری‌های واگیردار مواجه شده‌اند.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

در حالی که محاصره نوار غزه و حملات اسرائیل به زیرساخت‌های این منطقه ادامه دارد، هزاران فلسطینی آواره با بحران فزاینده آب و خطر گسترش بیماری‌های واگیردار مواجه شده‌اند.

تخریب شبکه‌های آبرسانی و چاه‌های آب، همراه با کمبود سوخت و قطعات یدکی برای ژنراتورها، دسترسی به آب را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساکنان غزه تبدیل کرده است.

در شهر خان‌یونس، حدود 30 هزار آواره که در محوطه و اطراف دانشگاه الاقصی اسکان یافته‌اند، برای تامین آب مورد نیاز خود ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند. مسئولان این مرکز هشدار داده‌اند که در صورت از کار افتادن ژنراتورها، شرایط زندگی ساکنان به شدت بحرانی خواهد شد.

همزمان، آب‌گرفتگی چادرها با فاضلاب و انباشت زباله‌ها موجب افزایش بیماری‌های پوستی و خطر شیوع بیماری‌های عفونی، به‌ویژه در میان کودکان، زنان و سالمندان شده است. مسئولان محلی خواستار تامین فوری سوخت و تجهیزات لازم برای ادامه فعالیت چاه‌ها و سامانه‌های آبرسانی شده‌اند.

مقام‌های شهرداری خان‌یونس اعلام کرده‌اند که اسرائیل بیش از 300 هزار متر از شبکه آبرسانی و ده‌ها حلقه چاه آب را تخریب کرده است.



به گفته آنان، بیش از 900 هزار نفر در منطقه‌ای بسیار محدود زندگی می‌کنند و ادامه کمبود آب و سوخت می‌تواند به یک فاجعه انسانی و بهداشتی گسترده در غزه منجر شود.