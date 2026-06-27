تساوی مصر و ایران در جام جهانی 2026؛ مصر صعود کرد

Bozhan Memiş, Halil Silahşör
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
آریزونا/ خبرگزاری آنادولو
در سومین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی 2026 در ورزشگاه سیاتل، مصر و ایران به تساوی 1-1 رضایت دادند تا تکلیف صعود ایران به نتایج سایر گروهها گره بخورد.
در این دیدار که با قضاوت تیم داوری لهستان برگزار شد، مصر در دقیقه 5 توسط صابر به گل نخست رسید. در دقیقه 9، ضربه پنالتی طارمی توسط شوبییر مهار شد، اما ایران در دقیقه 14 با پیگیری رضاییان کار را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم، بازی با برتری نسبی ایران دنبال شد. در دقیقه 90 ضربه سر طارمی به تیرک دروازه برخورد کرد و در دقیقه 90+3 نیز گل خلیلزاده پس از بازبینی توسط سیستم VAR به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
در نهایت این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید تا مصر با 5 امتیاز راهی مرحله بعدی شود و ایران با 3 امتیاز در انتظار نتایج دیگر گروهها باقی بماند.