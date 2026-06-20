ترکیه و سوریه تفاهم‌نامه همکاری در حوزه سلامت امضا کردند وزارتخانه‌های بهداشت ترکیه و سوریه تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری در زمینه سلامت و علوم پزشکی امضا کردند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

وزارتخانه‌های بهداشت ترکیه و سوریه تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری در زمینه سلامت و علوم پزشکی امضا کردند.

کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، اعلام کرد این تفاهم‌نامه در جریان سفر رسمی به سوریه و با حضور مصعب نزال العلی، همتای سوری‌اش به امضا رسیده است.

به گفته ممیش‌اوغلو، دو طرف برای تقویت نظام‌های سلامت، حفاظت از بهداشت عمومی، مقابله با بیماری‌های واگیردار و ارتقای سلامت مادران و نوزادان توافق کردند.

همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات فنی در زمینه تولید دارو، تجهیزات پزشکی، توسعه واکسن و زیست‌فناوری پزشکی، مدیریت بلایا و شرایط اضطراری، سامانه‌های اطلاعات سلامت و توسعه گردشگری سلامت از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

وزیر بهداشت ترکیه ابراز امیدواری کرد که این توافق، همکاری‌های دو کشور در حوزه سلامت را بیش از پیش گسترش دهد.