Fatih Gökbulut
20 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارتخانههای بهداشت ترکیه و سوریه تفاهمنامهای برای گسترش همکاری در زمینه سلامت و علوم پزشکی امضا کردند.
کمال ممیشاوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، اعلام کرد این تفاهمنامه در جریان سفر رسمی به سوریه و با حضور مصعب نزال العلی، همتای سوریاش به امضا رسیده است.
به گفته ممیشاوغلو، دو طرف برای تقویت نظامهای سلامت، حفاظت از بهداشت عمومی، مقابله با بیماریهای واگیردار و ارتقای سلامت مادران و نوزادان توافق کردند.
همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات فنی در زمینه تولید دارو، تجهیزات پزشکی، توسعه واکسن و زیستفناوری پزشکی، مدیریت بلایا و شرایط اضطراری، سامانههای اطلاعات سلامت و توسعه گردشگری سلامت از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
وزیر بهداشت ترکیه ابراز امیدواری کرد که این توافق، همکاریهای دو کشور در حوزه سلامت را بیش از پیش گسترش دهد.