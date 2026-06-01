ترکیه اشغال لبنان توسط اسرائیل را محکوم کرد

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای گسترش اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: گسترش اشغال لبنان توسط اسرائیل را به شدت محکوم می‌کنیم. به نظر می‌رسد که دولت (بنیامین) نتانیاهو، همانطور که در غزه انجام داد، قصد دارد مناطق اشغالی را غیرقابل سکونت کند و مردم لبنان را مجبور به آوارگی دائمی کند. اسرائیل از طریق سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تهاجمی خود، تلاش برای صلح و ثبات در منطقه را هدف قرار داده و اوضاع انسانی را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که جامعه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید بدون تأخیر گام‌های مشخصی برای پایان دادن به حملات و اشغال لبنان توسط اسرائیل بردارد.