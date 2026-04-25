در حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان علی‌رغم توافق آتش‌بس، 6 نفر کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند.

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ 6 کشته در حملات اسرائیل در حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان علی‌رغم توافق آتش‌بس، 6 نفر کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حملات هوایی روز گذشته ارتش اسرائیل به جنوب این کشور، 6 غیرنظامی جان خود را از دست داده و 2 نفر دیگر زخمی شده‌اند.



بر اساس این گزارش، قربانیان در مناطق «دره حجیر»، «صریفه»، «یاطر» و «تولین» هدف حمله قرار گرفته‌اند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که توافق آتش‌بس از تاریخ 17 آوریل اجرایی شده است، اما ارتش اسرائیل همچنان به عملیات‌های خود در مناطق جنوبی ادامه می‌دهد.



ارتش اسرائیل از تاریخ 2 مارچ حملات گسترده‌ای را علیه خاک لبنان آغاز کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را تحت اشغال درآورده است.

دولت لبنان هشدار داده است که این موج از حملات منجر به آوارگی بیش از 1 میلیون و 162 هزار نفر در داخل مرزهای این کشور شده است.

