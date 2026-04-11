تداوم حملات سنگین اسرائیل به لبنان؛ شمار قربانیان از مرز 1950 نفر گذشت ارتش اسرائیل در ادامه حملات سنگین خود که از دوم مارس آغاز شده، مناطق مختلفی از جنوب لبنان از جمله نبطیه و صور را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد که منجر به افزایش شمار کشته‌شدگان و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی شده است.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان ، جنگنده‌های ارتش اسرائیل در جدیدترین موج حملات خود، ساختمانی را در شهرک «میفدون» از توابع استان نبطیه هدف قرار دادند که در پی آن دست‌کم 3 غیرنظامی جان باختند.

گزارش‌های میدانی حاکی است که در شهرک «تول»، جنگنده‌های اسرائیلی محله «المقام» و خیابان «شهید صبرا» را بمباران کردند که منجر به ویرانی کامل چندین ساختمان مسکونی شده است. همچنین در شهرک «جبشیت»، یک مرکز تجمع ژنراتورهای برق هدف قرار گرفت که علاوه بر تخریب کامل تأسیسات، منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه شد.

گسترش دامنه عملیات زمینی و هوایی ارتش اسرائیل در ساعات پایانی شب گذشته، شهرک «خیام» را بمباران کرد و پهپادهای این کشور نیز حملاتی را در شهرک «کفر رمان» انجام دادند. همزمان در منطقه صور، تانک‌های ارتش اسرائیل شهرک‌های «منصوری»، «قلیله» و «حنیه» را زیر آتش سنگین توپخانه قرار دادند.

آمار فاجعه‌بار انسانی حملات گسترده اسرائیل که از 3 مارس 2026 و در پی تبادل آتش مرزی آغاز شد، اکنون به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شده است. ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن بیروت و اعلام آغاز عملیات زمینی، دامنه اشغالگری خود را در خاک لبنان گسترش داده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار جان‌باختگان این حملات به 1953 نفر رسیده است. طبق بیانیه دولت لبنان، تعداد افرادی که به دلیل جنگ از خانه‌های خود آواره شده‌اند، از مرز یک میلیون و 162 هزار نفر فراتر رفته است.

اسرائیل در حالی به حملات خود در لبنان ادامه می‌دهد که توافق آتش‌بس موقت 15 روزه میان آمریکا و ایران که از 8 آوریل آغاز شده، جبهه لبنان را شامل نمی‌شود و بنیامین نتانیاهو بر تداوم عملیات تا دستیابی به اهداف نظامی تأکید کرده است.