بیروت/ خبرگزاری آنادولو

نظامیان ارتش اسرائیل در ادامه عملیات زمینی خود در جنوب لبنان، صبح امروز اقدام به تخریب سازمان‌یافته ده‌ها واحد مسکونی در شهرک‌های مرزی کردند.



بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این حملات به‌ویژه در شهرک‌های «حانین» در استان نبطیه و «عیتا الشعب» در منطقه صور با استفاده از مقادیر زیادی مواد منفجره انجام شده است.



در همین راستا، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، بار دیگر بر اهداف نظامی این کشور تأکید کرد و اظهار داشت که تل‌آویو قصد دارد حضور نظامی خود را در جنوب لبنان تثبیت کرده و کنترل مناطق تا «رودخانه لیتانی» را در دست داشته باشد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز تصریح کرده است که توافق آتش‌بس موقت اخیر با ایران، شامل جبهه لبنان نمی‌شود.



بر اساس آمارهای منتشر شده، حملات اسرائیل به لبنان از مارس 2026 تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 1880 نفر و آوارگی بیش از یک میلیون غیرنظامی شده است.

