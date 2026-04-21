تخریب یک مدرسه توسط یهودیان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی

Hamdi Yıldız, Qais Omar Darwesh Omar
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
الاغوار/خبرگزاری آنادولو
شهرکنشینهای غیرقانونی یهودی با یورش شبانه به منطقه شمال الأغوار در شرق کرانه باختری اشغالی، یک مدرسه را تخریب کردند.
عزمی بلعنه، مدیر آموزشوپرورش استان طوباس در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت که شهرکنشینان اسرائیلی مدرسه المالح در منطقه شمال الأغوار را بهطور کامل ویران کردهاند.
بلعنه افزود که این مدرسه طی دو سال گذشته نیز بارها هدف حملات شهرکنشینان اسرائیلی قرار گرفته و دانشآموزان و معلمان بهطور مداوم مورد آزار و اذیت قرار داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه در این مدرسه آموزش ابتدایی ارائه میشد و در شرایط عادی حدود 70 دانشآموز در آن تحصیل میکردند، گفت: در پی حملات و یورشها و همچنین موج آوارگی ایجادشده، تعداد دانشآموزان ابتدا به 30 نفر و سپس به 16 نفر کاهش یافت و در نهایت با کوچ اجباری همه خانوادههای ساکن منطقه، مدرسه کاملا تخلیه شد.