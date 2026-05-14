تخریب کلیسا و چاه آب جنوب لبنان توسط اسرائیل ارتش اسرائیل با انفجار ساختمان وقفی کلیسا و تأسیسات آب در شهرک دیر میماس، زیرساخت‌های حیاتی این منطقه مسیحی‌نشین را نابود کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو، نظامیان ارتش اسرائیل در ادامه حملات زمینی در جنوب شرق لبنان، ساختمان وقفی متعلق به کلیسای ارتدوکس و چاه آب آشامیدنی شهرک مسیحی‌نشین «دیر میماس» را با کارگذاری مواد منفجره به‌طور کامل تخریب کردند.



طبق بیانیه شهرداری این منطقه، این حمله که در ساعات شب انجام شده، علاوه بر اماکن مذهبی، تأسیسات انرژی خورشیدی مربوط به پمپاژ آب را نیز از بین برده است.

شهرداری دیر میماس تأکید کرد که این اقدامات تنها خسارت فیزیکی نیست، بلکه هدف قرار دادن مستقیم امنیت و ثبات زندگی روزمره ساکنان است تا مانع از بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان شود.



رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که نظامیان اسرائیل 2 روز پیش با نفوذ به این شهرک، مواد منفجره را در ساختمان‌های مذکور کارگذاری کرده بودند.



کلیسای ارتدوکس منطقه نیز با انتشار تصاویر ویرانه‌ها، بر همبستگی میان شهروندان در پی این تخریب‌ها تأکید کرد.



دیر میماس به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرز، در هفته‌های اخیر شاهد آوارگی گسترده ساکنان مسیحی خود بوده است.

