Ali Altunkaya, Mehmet Nuri Uçar
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
دوحه/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
در این گفتوگوی تلفنی علاوه بر رایزنی درباره روابط دوجانبه و راههای گسترش همکاری میان دو کشور، آل ثانی و عبالعاطی بر ضرورت حمایت از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و پایبندی به راهحلهای دیپلماتیک برای کاهش تنشهای منطقهای تأکید کردند.
وزرای خارجه مصر و قطر همچنین اعلام کردند که دستیابی به توافقی پایدار میتواند از بروز دوباره تنشها در منطقه جلوگیری کرده و به امنیت و ثبات منطقهای کمک کند. آنها تاکید کردند که برای تحقق ثبات منطقهای، باید راهحلهای سیاسی در اولویت قرار گیرد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و بدر عبدالعاطی با اشاره به روند آتشبس موقت میان آمریکا و ایران که از هشتم آوریل ادامه دارد، درباره مذاکرات مربوط به دستیابی به توافقی پایدار میان تهران و واشنگتن رایزنی کردند.