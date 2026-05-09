تاکید مصر و قطر بر راه‌حل دیپلماتیک در رابطه با تنش میان ایران و آمریکا قطر و مصر خواستار پایبندی به راه‌حل‌های دیپلماتیک و حمایت از روند مذاکرات میان آمریکا و ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای شدند.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی علاوه بر رایزنی درباره روابط دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور، آل ثانی و عبالعاطی بر ضرورت حمایت از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و پایبندی به راه‌حل‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

وزرای خارجه مصر و قطر همچنین اعلام کردند که دستیابی به توافقی پایدار می‌تواند از بروز دوباره تنش‌ها در منطقه جلوگیری کرده و به امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک کند. آنها تاکید کردند که برای تحقق ثبات منطقه‌ای، باید راه‌حل‌های سیاسی در اولویت قرار گیرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و بدر عبدالعاطی با اشاره به روند آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران که از هشتم آوریل ادامه دارد، درباره مذاکرات مربوط به دستیابی به توافقی پایدار میان تهران و واشنگتن رایزنی کردند.