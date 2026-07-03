تاکید عراق و اردن بر تسریع پروژه خط لوله بصره-عقبه

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi, Esat Fırat
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
بغداد/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش دفتر رسانهای نخستوزیری عراق، علی الزیدی نخستوزیر این کشور با هیئتی به ریاست یعرب القضاه، وزیر صنعت و تجارت اردن دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت پروژه راهبردی خط لوله نفت بصره-عقبه مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف بر ضرورت تسریع در مراحل اجرایی این پروژه که طول آن حدود 1700 کیلومتر و ظرفیت انتقال روزانه آن 2.5 میلیون بشکه پیشبینی شده است، تاکید کردند.
توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای صنعت، حملونقل و سرمایهگذاری نیز از دیگر محورهای این گفتوگو بود.
عملیات اجرایی این خط لوله که از سال گذشته آغاز شده، با هدف تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق و کاهش وابستگی این کشور به بنادر خلیج طراحی شده است.
اجرای این پروژه برای اردن نیز مزایایی همچون دریافت نفت با قیمت ترجیحی و کسب درآمدهای ترانزیتی به همراه دارد.
توافقنامه این خط لوله در ژانویه 2022 به تصویب هیئت وزیران عراق رسید و بودجه لازم برای اجرای آن در سال 2024 اختصاص یافت.
با این وجود، برخی جریانهای سیاسی در عراق با طرح ادعای همسویی این طرح با رویکرد عادیسازی روابط با اسرائیل، با اجرای آن مخالفت میکنند.