بیماران دیالیزی بیمارستان شهدای الاقصی: قطع برق برای ما به معنای مرگ است

01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
غزه / خبرگزاری آنادولو
بیماران دیالیزی در بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز نوار غزه به دلیل بحران کمبود سوخت ژنراتور با مرگ قریبالوقوع روبرو هستند.
بخش مراقبتهای بهداشتی در غزه که از اکتبر 2023 به دلیل حملات اسرائیل در آستانه فروپاشی است، علیرغم توافق آتشبس، تحت محاصره مداوم، با مشکلات فزایندهای دست و پنجه نرم میکند.
بیماران و مجروحان نه تنها از حق درمان و بهبودی، بلکه حتی از حق زندگی نیز محروم هستند.
در بیمارستان شهدای الاقصی، تنها بیمارستان دولتی که تقریباً به 500 هزار نفر در مرکز غزه خدمات ارائه میدهد، ژنراتورهای تأمینکننده برق یکی پس از دیگری از کار میافتند. عدم توانایی در تهیه قطعات یدکی و ژنراتورهای جدید به دلیل محاصره مداوم اسرائیل، خطری جدی برای بیماران بخشهای مراقبتهای ویژه، نوزادان و دیالیز که برای زنده ماندن به برق متکی هستند، ایجاد میکند.
بیماران در واحد دیالیز بیمارستان میگویند که بدون برق، پایان آنها مرگ است.
خالد ابوسلمیه، یک بیمار کلیوی که در واحد دیالیز تحت درمان است، از مشکلاتی که در طول فرآیند حذف مواد زائد مضر از خون به دلیل بحران ژنراتور با آن مواجه هستند، گفت.
ابوسلمیه با بیان اینکه برق چندین بار در طول فرآیند تصفیه خون قطع شده است، گفت: قطع برق برای ما به معنای مرگ است.
او با درخواست تأمین سوخت، روغن موتور و سایر مایحتاج اولیه برای بیمارستانها، افزود: در حال حاضر برق در خانهها وجود ندارد. اگر در بیمارستانها نیز قطع شود، مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد.