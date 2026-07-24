وزارت کشور بحرین در پی فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور، از تمامی شهروندان و ساکنان خواست تا ضمن حفظ آرامش، بلافاصله به نزدیک‌ترین مناطق امن بروند.

به صدا درآمدن آژیر خطر در بحرین و هشدار به شهروندان وزارت کشور بحرین در پی فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور، از تمامی شهروندان و ساکنان خواست تا ضمن حفظ آرامش، بلافاصله به نزدیک‌ترین مناطق امن بروند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



وزارت کشور بحرین در پی فعال شدن آژیرهای خطر، با انتشار بیانیه‌ای رسمی از عموم مردم و ساکنان این کشور خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و به سرعت به نزدیک‌ترین محل امن پناه ببرند.

این بیانیه که در حساب کاربری رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، تأکید می‌کند که تمامی سامانه‌های هشدار سریع در کشور به حالت فعال درآمده‌اند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر، برخی از کشورهای حوزه خلیج به ویژه کویت و بحرین، گزارش‌هایی مبنی بر رهگیری و انهدام حملات هوایی منسوب به ایران توسط سامانه‌های پدافند هوایی خود منتشر کرده‌اند.

مسئولان امنیتی بحرین هنوز جزئیات بیشتری درباره علت دقیق فعال شدن آژیرها و اهداف احتمالی ارائه نکرده‌اند، اما وضعیت در مناطق مختلف تحت نظر نیروهای امدادی و امنیتی قرار دارد.

