سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای حاکمیتی، اعلام کرد دیپلماسی و توان نظامی دو ابزار مکمل برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور هستند و ایران در صورت لزوم از هر دو ظرفیت استفاده خواهد کرد.

بقائی: دیپلماسی و میدان مکمل یکدیگر در تأمین امنیت ملی هستند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای حاکمیتی، اعلام کرد دیپلماسی و توان نظامی دو ابزار مکمل برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور هستند و ایران در صورت لزوم از هر دو ظرفیت استفاده خواهد کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران درخصوص درگیری‌های اخیر گفت: دیپلماسی و میدان دو مقوله جدا از هم نیستند و در کنار یکدیگر برای حفظ منافع و امنیت ملی کشور به کار گرفته می‌شوند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از ایران اظهار داشت که هر زمان لازم باشد، نیروهای مسلح ایران به تهدیدات و اقدامات «دشمن» پاسخ خواهند داد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود: در حوزه دیپلماسی نیز تمامی ارکان حاکمیت هماهنگ هستند و جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط، از ابزارهای دیپلماتیک یا ظرفیت‌های نظامی برای دفاع از کشور و تأمین منافع ملی استفاده خواهد کرد.

وی تصریخ کرد: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد. برای پیشبرد هر مذاکره‌ای یا فرایند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید تا بتوانید کار دیپلماسی را پیش ببرید.

بقائی گفت: متاسفانه، آمریکا با پیام‌های متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتش‌بس، به این روند آسیب می‌زند. رژیم صهیونیستی نیز با نقض‌های مکرر آتش‌بس در لبنان به این روند لطمه می‌زند. هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر می‌شود.