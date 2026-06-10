بقائی: دیپلماسی و میدان مکمل یکدیگر در تأمین امنیت ملی هستند

Nazenin Alp
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران درخصوص درگیریهای اخیر گفت: دیپلماسی و میدان دو مقوله جدا از هم نیستند و در کنار یکدیگر برای حفظ منافع و امنیت ملی کشور به کار گرفته میشوند.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از ایران اظهار داشت که هر زمان لازم باشد، نیروهای مسلح ایران به تهدیدات و اقدامات «دشمن» پاسخ خواهند داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود: در حوزه دیپلماسی نیز تمامی ارکان حاکمیت هماهنگ هستند و جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط، از ابزارهای دیپلماتیک یا ظرفیتهای نظامی برای دفاع از کشور و تأمین منافع ملی استفاده خواهد کرد.
وی تصریخ کرد: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمیافتد. برای پیشبرد هر مذاکرهای یا فرایند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید تا بتوانید کار دیپلماسی را پیش ببرید.
بقائی گفت: متاسفانه، آمریکا با پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و همچنین نقض مکرر آتشبس، به این روند آسیب میزند. رژیم صهیونیستی نیز با نقضهای مکرر آتشبس در لبنان به این روند لطمه میزند. هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر میشود.