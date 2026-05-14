Merve Yıldızalp Yormaz
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal یورش یک وزیر اسرائیلی و همراهانش به مسجد الاقصی را محکوم کرد.
دوران نوشت: یورش به مسجد الاقصی توسط یک وزیر از دولت اسرائیل، به همراه اشغالگران متعصب را به شدت محکوم میکنم.
او افزود: اقدامات تحریکآمیز علیه مسجد الاقصی، حملهای آشکار به ارزشهای مقدس، صلح منطقهای و وجدان بشریت است. این رویکرد که وضعیت قانونی و تاریخی قدس و حقوق مشروع مردم فلسطین را نادیده میگیرد، غیرقابل قبول است.
رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد: جامعه بینالمللی نباید در قبال این تخلفات مداوم سکوت کند و باید موضعی مؤثر و قاطع نشان دهد.